Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La très longue feuille de route pour être un « bon patron »

par Michel Offerlé, Sociologie du politique, École normale supérieure (ENS) – PSL
Sophie Louey, Sociologue chercheuse au Centre Emile Durkheim, membre du CSO Sciences Po Paris, du CURAPP-ESS et du CEET-CNAM, Sciences Po
Les attentes exprimées vis-à-vis du dirigeant d’entreprise sont nombreuses. À tel point qu’il n’est pas incongru de se demander s’il peut exister un « bon patron ». Revue des multiples attentes qui lui sont adressées.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Développement personnel : pourquoi faudrait-il « se ressourcer » ?
~ Les sanctions économiques doivent être repensées : elles frappent les plus démunis
~ L'ONU s'efforce de combler un vide dangereux dans la gouvernance de l'IA
~ À l’ONU, Haïti réclame une nouvelle force internationale et des réparations à la France
~ « Écoutez-nous, misez sur nous, collaborez avec nous », réclament des jeunes à l'ONU
~ Une journaliste de Bloomberg se voit refuser un visa de travail à Hong Kong
~ Le Président syrien présente à l’ONU les grandes lignes des réformes et promet un renouveau national
~ « La Palestine nous appartient » : Mahmoud Abbas accuse Israël de génocide à Gaza
~ L’écriture inclusive, une arme contre les stéréotypes de genre
~ Nicolas Sarkozy condamné à 5 ans de prison : une normalisation démocratique ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter