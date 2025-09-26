Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Les sanctions économiques doivent être repensées : elles frappent les plus démunis

par Sylvanus Kwaku Afesorgbor, Associate Professor of Agri-Food Trade and Policy, University of Guelph
Les sanctions économiques sont largement considérées par les universitaires et les décideurs politiques comme une alternative préférable aux interventions militaires pour faire pression sur les gouvernements afin qu’ils modifient leurs politiques contestables. L'idée est simple : au lieu d'utiliser les armes, il faut exercer une pression économique sur l'élite au pouvoir jusqu'à ce qu'elle change de comportement.

Le recours aux sanctions économiques…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
