Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L'ONU s'efforce de combler un vide dangereux dans la gouvernance de l'IA

Les Nations Unies ont donné jeudi le coup d’envoi du Dialogue mondial sur la gouvernance de l’intelligence artificielle, qui permettra de combler un vide dangereux alors que cette puissante technologie transforme déjà le monde.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ À l’ONU, Haïti réclame une nouvelle force internationale et des réparations à la France
~ « Écoutez-nous, misez sur nous, collaborez avec nous », réclament des jeunes à l'ONU
~ Une journaliste de Bloomberg se voit refuser un visa de travail à Hong Kong
~ Le Président syrien présente à l’ONU les grandes lignes des réformes et promet un renouveau national
~ « La Palestine nous appartient » : Mahmoud Abbas accuse Israël de génocide à Gaza
~ L’écriture inclusive, une arme contre les stéréotypes de genre
~ Nicolas Sarkozy condamné à 5 ans de prison : une normalisation démocratique ?
~ EN DIRECT - Troisième jour du débat de haut niveau de l'Assemblée générale
~ Quand fuir à Gaza devient un cauchemar interminable
~ RCA : des milliers de civils cherchent refuge auprès de l’ONU à la frontière soudanaise
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter