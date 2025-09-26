Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

À l’ONU, Haïti réclame une nouvelle force internationale et des réparations à la France

« Voilà le visage d’Haïti aujourd’hui : un pays en guerre, un Guernica contemporain, une tragédie humaine ». Depuis la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU, le chef de l’exécutif haïtien a livré un plaidoyer sans détour. Au cœur de son intervention : l’urgence d’arracher son pays à la spirale de la violence, mais aussi la volonté de refermer deux siècles d’injustices historiques.


© Nations Unies -
