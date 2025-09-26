« Écoutez-nous, misez sur nous, collaborez avec nous », réclament des jeunes à l'ONU

Alors que près de 50 % de la population dans le monde est âgée de moins de 30 ans, l’ONU a souligné jeudi le rôle indispensable des jeunes dans la prise de décisions afin de garantir un avenir juste, équitable et durable pour tous.



Lire l'article complet