Le Président syrien présente à l’ONU les grandes lignes des réformes et promet un renouveau national

Le Président syrien Ahmad Al-Sharaa a profité de sa première participation au débat annuel de l'Assemblée générale des Nations Unies pour présenter un programme ambitieux de réformes et de reconstruction, promettant une diplomatie équilibrée, une justice transitionnelle et une représentation inclusive, alors que le pays tourne « la page d'un passé tragique ».



