« La Palestine nous appartient » : Mahmoud Abbas accuse Israël de génocide à Gaza

Par écran interposé, les mots ne perdent rien de leur force. Privé de visa pour participer en personne au grand rassemblement annuel des chefs d’État à New York, le président palestinien a accusé Israël, dans un message vidéo diffusé jeudi à l’Assemblée générale de l’ONU, d’être responsable d’« un des chapitres les plus atroces » de l'histoire humaine.



