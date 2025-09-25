Tolerance.ca
Quand Hérodote dénonçait les régimes autoritaires, cinq siècles avant notre ère

par Debbie Felton, Professor of Classics, UMass Amherst
L’historien grec Hérodote analyse la victoire de la démocratie grecque sur le puissant Empire perse. Il nous éclaire sur les dangers et sur les faiblesses des régimes autoritaires.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
