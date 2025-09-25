Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’écriture inclusive, une arme contre les stéréotypes de genre

par Benjamin Storme, Professeur assistant en linguistique française, Leiden University
Martin Storme, Professeur associé en négociation, IÉSEG School of Management
Une étude montre que les formulations d’écriture inclusive rendant visibles à la fois le masculin et le féminin – comme « étudiants et étudiantes » – sont les plus efficaces pour réduire les stéréotypes de genre.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
