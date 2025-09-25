Nicolas Sarkozy condamné à 5 ans de prison : une normalisation démocratique ?
par Vincent Sizaire, Maître de conférence associé, membre du centre de droit pénal et de criminologie, Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières
Nicolas Sarkozy, condamné pour association de malfaiteurs dans l’affaire du financement libyen, sera incarcéré. Cette décision illustre l’indépendance croissante de la justice et l’application du principe d’égalité devant la loi.
