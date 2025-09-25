Tolerance.ca
RCA : des milliers de civils cherchent refuge auprès de l’ONU à la frontière soudanaise

Près de 5.000 civils en fuite se sont rassemblés ces derniers jours autour d’une base de casques bleus en République centrafricaine (RCA), près de la frontière avec le Soudan, après une série d’attaques meurtrières contre plusieurs villages. 


