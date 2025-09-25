Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Guinée : l’ONU réclame la levée des interdictions visant les partis d’opposition et les médias

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a appelé jeudi les autorités de transition en Guinée à garantir que tous les électeurs, les candidats et les partis politiques puissent participer de manière significative aux élections présidentielle et législatives prévues en décembre.


© Nations Unies -
