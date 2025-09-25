L’écriture inclusive, une arme contre les stéréotypes de genre
par Benjamin Storme, Professeur assistant en linguistique française, Leiden University
Martin Storme, Professeur associé en négociation, IÉSEG School of Management
Une étude montre que les formulations d’écriture inclusive rendant visibles à la fois le masculin et le féminin – comme « étudiants et étudiantes » – sont les plus efficaces pour réduire les stéréotypes de genre.
