Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Dans les polars des années 1950, des gifles pour réduire les personnages féminins au silence

par Camille Bouzereau, Chercheuse postdoctorale en linguistique, Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières
Gonon Laetitia, Maîtresse de conférences en langue et stylistique françaises, Université de Rouen Normandie
L’analyse linguistique d’un large corpus de polars publiés entre 1945 et 1949 démontre à quel point la syntaxe peut charrier des stéréotypes sexistes.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ EN DIRECT - Troisième jour du débat de haut niveau de l'Assemblée générale
~ Quand fuir à Gaza devient un cauchemar interminable
~ RCA : des milliers de civils cherchent refuge auprès de l’ONU à la frontière soudanaise
~ Guinée : l’ONU réclame la levée des interdictions visant les partis d’opposition et les médias
~ L’écriture inclusive, une arme contre les stéréotypes de genre
~ Et si un minuscule crustacé aidait à mieux comprendre les effets du plastique dans les estuaires ?
~ Délocalisations : L’effet « havre de pollution » n’est pas un mythe populaire
~ Parler deux langues dès le plus jeune âge : un entraînement cérébral pour toute la vie
~ La montée en puissance du nationalisme en Angleterre
~ États-Unis : les coupes envisagées dans la recherche médicale auraient des répercussions pendant des décennies
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter