Dans les polars des années 1950, des gifles pour réduire les personnages féminins au silence

par Camille Bouzereau, Chercheuse postdoctorale en linguistique, Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières

Gonon Laetitia, Maîtresse de conférences en langue et stylistique françaises, Université de Rouen Normandie