Et si un minuscule crustacé aidait à mieux comprendre les effets du plastique dans les estuaires ?
par Céleste Mouth, Doctorante (PhD Student), Université Le Havre Normandie
Gesche Winkler, Professeure, Université du Québec à Rimouski (UQAR)
Joëlle Forget-Leray, Professeure de biologie des populations, Université Le Havre Normandie
Véritable sentinelle écologique, le copépode « Eurytemora affinis » pourrait être le gardien de la santé des estuaires face à la pollution plastique.
- jeudi 25 septembre 2025