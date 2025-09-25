Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Délocalisations : L’effet « havre de pollution » n’est pas un mythe populaire

par Raphaël Chiappini, Maître de conférences en économie, Université de Bordeaux
Enea Gerard, PHD Student in Climate and International Economics, Université de Bordeaux
Renforcer les réglementations environnementales peut stimuler l’innovation, mais aussi détourner les investissements étrangers. Une étude confirme l’existence d’un effet de « havre de pollution ».La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
