Observatoire des droits humains

États-Unis : les coupes envisagées dans la recherche médicale auraient des répercussions pendant des décennies

par Mohammad S. Jalali, Associate Professor, Systems Science and Policy, Harvard University
Zeynep Hasgül, Research Associate, Data and Systems Science, Harvard University
Le soutien public à la recherche favorise les avancées médicales sur le long terme. Aux États-Unis, réduire ces budgets, comme l’envisage D. Trump, pourrait avoir un coût beaucoup plus élevé que celui des économies immédiatement réalisées.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
