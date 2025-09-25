Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Slovaquie. Le Parlement doit rejeter des modifications draconiennes de la Constitution et protéger les personnes LGBTI et le droit à la vie privée

par Amnesty International
À l’approche d’un vote au Parlement slovaque, le 25 septembre, sur des modifications de la Constitution visant à reconnaître seulement deux genres (masculin et féminin), à restreindre l’éducation complète à la sexualité et à limiter les adoptions aux couples mariés hétérosexuels, Rado Sloboda, directeur d’Amnesty International Slovaquie, a déclaré : « Si elles étaient adoptées, les modifications proposées […] The post Slovaquie. Le Parlement doit rejeter des modifications draconiennes de la Constitution et protéger les personnes LGBTI et le droit à la vie privée appeared first on Amnesty…


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Les pressions de Donald Trump sur la Fed annoncent-elles la fin du dollar ?
~ Algérie : Les restrictions injustifiées pesant sur les associations devraient être levées
~ Du slip troué aux sachets de thé, quelques indicateurs pour mesurer la santé des sols
~ De 1992 à 2022, la laborieuse intégration de l’agriculture aux négociations climatiques
~ Sahel : Le retrait de trois pays de la CPI met en danger les civils
~ Cambodge : Des prêts de microfinance portent préjudice à des groupes autochtones
~ L’IA, un « bébé tigre » qui pourrait de se transformer en prédateur
~ Nucléaire iranien : deux visions irréconciliables s’affrontent à l’ONU
~ Haïti : la crise sécuritaire « est comme une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes »
~ Personnes d’ascendance africaine : le racisme systémique omniprésent dans les systèmes pénaux
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter