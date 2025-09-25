Slovaquie. Le Parlement doit rejeter des modifications draconiennes de la Constitution et protéger les personnes LGBTI et le droit à la vie privée

par Amnesty International

À l'approche d'un vote au Parlement slovaque, le 25 septembre, sur des modifications de la Constitution visant à reconnaître seulement deux genres (masculin et féminin), à restreindre l'éducation complète à la sexualité et à limiter les adoptions aux couples mariés hétérosexuels, Rado Sloboda, directeur d'Amnesty International Slovaquie, a déclaré : « Si elles étaient adoptées, les modifications proposées […]



