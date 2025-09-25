Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les pressions de Donald Trump sur la Fed annoncent-elles la fin du dollar ?

par Vanessa Strauss-Kahn, Professeure d'économie, ESCP Business School
Sara Bertin, Chercheuse associée, ESCP Business School
Les pressions du président des États-Unis sur la Federal Reserve se multiplient. Dans quelle mesure cela remet-il en cause l’indépendance de cette dernière ? Et avec quelles conséquences pour l’architecture financière internationale ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
