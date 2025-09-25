Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Algérie : Les restrictions injustifiées pesant sur les associations devraient être levées

par Human Rights Watch
Click to expand Image Deux manifestants transportaient un large drapeau algérien à Alger, le 2 avril 2021. © 2021 Ramzi Boudina/Reuters (Beyrouth) – Les autorités algériennes devraient mettre fin au contrôle excessif sur les organisations de la société civile et le Parlement devrait adopter une nouvelle loi sur les associations basée sur les normes internationales relatives aux droits humains, ont déclaré aujourd’hui huit organisations de défense des droits humains, dont Human Rights Watch. L’avant-projet de loi considéré pour remplacer la loi de 2012 actuellement en vigueur porterait…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
