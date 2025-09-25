Du slip troué aux sachets de thé, quelques indicateurs pour mesurer la santé des sols

par Coline Deveautour, Enseignante-Chercheuse en Ecologie microbienne des sols, UniLaSalle

Anne-Maïmiti Dulaurent, Enseignant-chercheur en écologie animale et agroécologie, UniLaSalle

Marie-Pierre Bruyant, Sciences végétales, UniLaSalle