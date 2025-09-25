Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Du slip troué aux sachets de thé, quelques indicateurs pour mesurer la santé des sols

par Coline Deveautour, Enseignante-Chercheuse en Ecologie microbienne des sols, UniLaSalle
Anne-Maïmiti Dulaurent, Enseignant-chercheur en écologie animale et agroécologie, UniLaSalle
Marie-Pierre Bruyant, Sciences végétales, UniLaSalle
Du slip enterré à l’analyse en laboratoire, des méthodes parfois insolites révèlent l’état de santé des sols, et soulignent son rôle vital pour l’agriculture.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
