Observatoire des droits humains

Sahel : Le retrait de trois pays de la CPI met en danger les civils

par Human Rights Watch
Click to expand Image Les dirigeants du Niger, le général Abdourahamane Tiani (au centre), du Mali, le colonel Assimi Goïta (à gauche), et du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré (à droite), montrent les documents de la Confédération Alliance des États du Sahel qu'ils ont signé lors de leur premier sommet à Niamey, au Niger, le 6 juillet 2024. © 2024 Photo by -/AFP via Getty Images (Nairobi) – La décision du Burkina Faso, du Mali et du Niger de se retirer de la Cour pénale internationale (CPI) compromettra l'accès à la justice pour les victimes d’atrocités de masse, exposant…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
