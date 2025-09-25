Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Cambodge : Des prêts de microfinance portent préjudice à des groupes autochtones

par Human Rights Watch
Click to expand Image Deux feuillets publicitaires de l’institution de microfinance cambodgienne Amret, collés sur une paroi du domicile d'un membre de la communauté autochtone Tampuan dans le village de Pa Chon Thom (province de Ratanakiri) au Cambodge. Les messages sont prometteurs : « Amret vous aide à acheter du matériel agricole sans avoir à débourser d'argent personnel » (à gauche) ; et « Amret est toujours là pour vous et votre famille » (à droite).  © 2023 Privé Des institutions de microfinance (IMF) cambodgiennes, soutenues par des investisseurs internationaux, ont commercialisé…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Sahel : Le retrait de trois pays de la CPI met en danger les civils
~ L’IA, un « bébé tigre » qui pourrait de se transformer en prédateur
~ Nucléaire iranien : deux visions irréconciliables s’affrontent à l’ONU
~ Haïti : la crise sécuritaire « est comme une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes »
~ Personnes d’ascendance africaine : le racisme systémique omniprésent dans les systèmes pénaux
~ EN DIRECT - Débat au Conseil de sécurité sur l'intelligence artificielle
~ Limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 °C, « c’est encore possible », affirme Guterres
~ À l’ONU, Kiev et ses alliés resserrent les rangs, à la faveur d’une volte-face américaine
~ Soudan : une frappe meurtrière contre une mosquée à El Fasher pourrait constituer un crime de guerre
~ Un sommet inédit à l’ONU pour briser l’asphyxie financière du développement
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter