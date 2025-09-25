Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

L’IA, un « bébé tigre » qui pourrait de se transformer en prédateur

L’intelligence artificielle est là et elle transforme déjà la vie quotidienne. Face aux enjeux de l’IA, le Conseil de sécurité a organisé un débat sur l’impact de cette technologie révolutionnaire sur la paix et la sécurité internationales, en marge du débat annuel de l’Assemblée générale des Nations Unies.


