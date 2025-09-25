Nucléaire iranien : deux visions irréconciliables s’affrontent à l’ONU

Au deuxième jour du débat de haut niveau, mercredi, le président iranien a juré que son pays n’avait jamais tenté de fabriquer la bombe atomique. La veille, son homologue américain avait revendiqué « l’anéantissement total » des sites d’enrichissement iraniens à des fins militaires. Deux récits antagonistes, à quelques jours du rétablissement des sanctions contre Téhéran.



