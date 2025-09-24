Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Haïti : la crise sécuritaire « est comme une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes »

Les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays du continent américain se sont réunis mardi 23 septembre en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies pour mobiliser un soutien accru en faveur d'Haïti.


© Nations Unies
