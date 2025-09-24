EN DIRECT - Débat au Conseil de sécurité sur l'intelligence artificielle

Le Conseil de sécurité organise, mercredi après-midi, un débat ur les implications de l’intelligence artificielle (IA) pour la paix et la sécurité internationales. Outre le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, ce débat sera marqué par les interventions de Yoshua Bengio, professeur à l’Université de Montréal et coprésident et directeur scientifique de LawZero, et de Yejin Choi, professeure d’informatique et chercheuse principale au Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence.



