Limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 °C, « c’est encore possible », affirme Guterres

Le chef de l’ONU a appelé mercredi les Etats à continuer de se mobiliser pour affronter la crise climatique, estimant qu’il était « encore possible de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré Celsius d’ici la fin du siècle », lors d’un sommet en marge du débat général de l’Assemblée générale des Nations Unies.



