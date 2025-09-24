Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 °C, « c’est encore possible », affirme Guterres

Le chef de l’ONU a appelé mercredi les Etats à continuer de se mobiliser pour affronter la crise climatique, estimant qu’il était « encore possible de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré Celsius d’ici la fin du siècle », lors d’un sommet en marge du débat général de l’Assemblée générale des Nations Unies.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Haïti : la crise sécuritaire « est comme une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes »
~ Personnes d’ascendance africaine : le racisme systémique omniprésent dans les systèmes pénaux
~ EN DIRECT - Débat au Conseil de sécurité sur l'intelligence artificielle
~ À l’ONU, Kiev et ses alliés resserrent les rangs, à la faveur d’une volte-face américaine
~ Soudan : une frappe meurtrière contre une mosquée à El Fasher pourrait constituer un crime de guerre
~ Un sommet inédit à l’ONU pour briser l’asphyxie financière du développement
~ Le Canada, le Royaume-Uni, la France et l’Australie reconnaissent la Palestine – qu’est-ce que cela signifie ? Entretien avec un expert
~ EN DIRECT - Deuxième journée du débat général de l'Assemblée de l'ONU
~ Vaccin, paracétamol : aucun lien avéré avec l’autisme, affirme l’OMS
~ A Gaza, des femmes sont contraintes d’accoucher dans la rue faute d’accès aux soins
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter