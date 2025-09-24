À l’ONU, Kiev et ses alliés resserrent les rangs, à la faveur d’une volte-face américaine

Le deuxième jour du débat général a été dominé par le conflit ukrainien. Volodymyr Zelensky, épaulé par ses alliés estonien et polonais, a dénoncé mercredi l’impuissance d’un système international jugé « trop faible » face à l’agression russe. La veille, Donald Trump avait créé la surprise en mêlant menaces commerciales contre Moscou et volte-face spectaculaire sur l’avenir du conflit.



