Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Soudan : une frappe meurtrière contre une mosquée à El Fasher pourrait constituer un crime de guerre

La frappe meurtrière du 19 septembre dernier contre une mosquée à El Fasher, dans le nord du Darfour, constitue une grave violation des lois de la guerre qui pourrait s’apparenter à un crime de guerre, a indiqué mercredi la Mission d’enquête internationale indépendante de l’ONU sur le Soudan.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Un sommet inédit à l’ONU pour briser l’asphyxie financière du développement
~ Le Canada, le Royaume-Uni, la France et l’Australie reconnaissent la Palestine – qu’est-ce que cela signifie ? Entretien avec un expert
~ EN DIRECT - Deuxième journée du débat général de l'Assemblée de l'ONU
~ Vaccin, paracétamol : aucun lien avéré avec l’autisme, affirme l’OMS
~ A Gaza, des femmes sont contraintes d’accoucher dans la rue faute d’accès aux soins
~ Les richesses de la Gaza antique exposées à l’Institut du monde arabe
~ L’arabe en France, une langue en quête de légitimité
~ Niger : comment les Touaregs ont trouvé le chemin du dialogue avec l’État
~ Les classes populaires en ont-elles vraiment marre de l’écologie ?
~ La liberté d’expression aux États-Unis résistera-t-elle aux coups de boutoir de Donald Trump ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter