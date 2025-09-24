Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Un sommet inédit à l’ONU pour briser l’asphyxie financière du développement

C’est un chiffre qui donne le vertige : 4.000 milliards de dollars manquent chaque année pour financer les objectifs de développement durable que les gouvernements du monde entier se sont engagés à réaliser d’ici 2030. Un sommet de l’ONU organisé mercredi à New York a voulu transformer cette statistique en appel à l’action.


© Nations Unies -
