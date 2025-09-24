Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Le Canada, le Royaume-Uni, la France et l’Australie reconnaissent la Palestine – qu’est-ce que cela signifie ? Entretien avec un expert

par George Kyris, Associate Professor in International Politics, University of Birmingham
Le Royaume-Uni, la France, le Canada et l’Australie font partie d’un groupe de nations qui reconnaissent officiellement l’État de Palestine, comme l’ont fait la plupart des autres États au cours des dernières décennies. Cette décision constitue un changement diplomatique majeur et un tournant dans l’un des conflits les plus insolubles au monde. Voici ce que cela signifie.

Reconnaître la Palestine, qu’est-ce que cela veut dire ?


Reconnaître la Palestine, c’est reconnaître l’existence d’un État qui représente le peuple palestinien. Cela signifie également que le…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
