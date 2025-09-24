Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

EN DIRECT - Deuxième journée du débat général de l'Assemblée de l'ONU

Plus de 150 chefs d’État et de gouvernement se succèdent à la tribune de l’Assemblée générale pour participer au débat de la 80e session qui a débuté mardi 23 septembre. Le débat se poursuivra jusqu’au lundi 29 septembre. Le direct est assurée par la Section de la Couverture des réunions de l'ONU.


© Nations Unies -
