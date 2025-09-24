Vaccin, paracétamol : aucun lien avéré avec l’autisme, affirme l’OMS

Il n’y a pas de lien avéré entre le paracétamol et l’autisme, et les vaccins ne provoquent pas ce trouble, a confirmé mercredi l’agence sanitaire mondiale de l’ONU (OMS), réagissant ainsi aux récentes déclarations du Président américain Donald Trump, qui a affirmé que la prise de Tylenol pendant la grossesse et de certains vaccins administrés aux nourrissons pouvaient être liés à l’autisme.



