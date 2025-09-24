Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Niger : comment les Touaregs ont trouvé le chemin du dialogue avec l’État

par Adib Bencherif, Professor, Université de Sherbrooke
La paix actuelle avec les Touaregs est réelle mais fragile. Elle ne repose pas sur un oubli des conflits passés, mais sur une vigilance partagée.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
