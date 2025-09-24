Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les classes populaires en ont-elles vraiment marre de l’écologie ?

par Alex Roy, Chercheur associé en sociologie urbaine, ENTPE
Dany Lapostolle, Professeur en aménagement de l'espace et urbanisme, Université de Technologie de Troyes (UTT)
Jérémy Sauvineau, Docteur en anthropologie, Université Bourgogne Europe
Une recherche-action, menée en Bourgogne-Franche-Comté auprès de personnes en situation de précarité, montre que ces dernières sont tout sauf insensibles aux enjeux environnementaux.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ EN DIRECT - Deuxième journée du débat général de l'Assemblée de l'ONU
~ Vaccin, paracétamol : aucun lien avéré avec l’autisme, affirme l’OMS
~ A Gaza, des femmes sont contraintes d’accoucher dans la rue faute d’accès aux soins
~ Les richesses de la Gaza antique exposées à l’Institut du monde arabe
~ L’arabe en France, une langue en quête de légitimité
~ Niger : comment les Touaregs ont trouvé le chemin du dialogue avec l’État
~ La liberté d’expression aux États-Unis résistera-t-elle aux coups de boutoir de Donald Trump ?
~ Maintenir une bonne santé cognitive à tout âge, c’est possible
~ Voici pourquoi la poutine est devenue le nouveau plat identitaire québécois
~ Protéger les écoles des prochaines canicules : des solutions « low-tech » à expérimenter dès maintenant
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter