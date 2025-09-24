Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Quand Hérodote dénonçait les régimes autoritaires, cinq siècles avant notre ère

par Debbie Felton, Professor of Classics, UMass Amherst
L’historien grec Hérodote analyse la victoire de la démocratie grecque sur le puissant Empire perse. Il nous éclaire sur les dangers et sur les faiblesses des régimes autoritaires.La Conversation


