Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

ChatGPT : la proposition d’OpenAI pour éviter les hallucinations pourrait tuer son propre chatbot

par Wei Xing, Assistant Professor, School of Mathematical and Physical Sciences, University of Sheffield
Les comparatifs d’IA pénalisent les modèles qui choisissent de s’abstenir plutôt que de deviner, ce qui favorise la persistance des hallucinations. Pourtant, la solution proposée pour y remédier pourrait mettre en danger l’usage même de ces systèmes.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
