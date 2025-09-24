Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Comprendre les biais de perception de l’Iran par les États-Unis depuis 1979

par Clément Therme, Chargé de cours, Sciences Po
Deux biais majeurs apparaissent dans la perception de la République islamique d’Iran par Washington : la certitude qu’il est possible de jouer les modérés contre les conservateurs et la priorité absolue donnée au dossier nucléaire.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
