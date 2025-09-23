Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Arabie saoudite : Le Festival de comédie de Riyad est conçu pour dissimuler les abus

par Human Rights Watch
Click to expand Image Dix humoristes, pour la plupart américains, ayant prévu de participer au Festival de comédie de Riyad (« Riyadh Comedy Festival »), du 26 septembre au 9 octobre 2025. EN HAUT, de gauche à droite : Sam Morril (© 2017 friedoxygen/Wikimedia) - Tom Segura (© 2023 Zach Catanzareti/Wikimedia) - Aziz Ansari (© 2025 Gabriel Hutchinson/Wikimedia) - Jimmy Carr (© 2024 Neal Brennan/Wikimedia) - Pete Davidson (© 2025 LaVar James/Wikimedia). EN BAS, de gauche à droite : Mark Normand (© 2023 Neal Brennan/Wikimedia) - Dave Chappelle (© 2025 Kolby Ari/Wikimedia) - Hannibal Buress…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Alors que la violence fait rage au Soudan, l'ONU lutte contre un autre fléau au Darfour : le choléra
~ Ukraine : Guterres appelle à ne pas perdre le fragile élan diplomatique actuel
~ Face à l’avalanche de violences en ligne envers les femmes, l’ONU appelle à réagir et protéger
~ À l’ONU, Lula et Trump ouvrent le bal, sur fond de tensions entre alliés sur Gaza et l’Ukraine
~ En République centrafricaine, tous les citoyens ne sont pas égaux dans l’isoloir
~ Israël-Palestine : le chef de l'ONU met en garde contre l’irréversible
~ Liban. Un an après l’intensification des attaques israéliennes, les victimes de crimes de guerre attendent toujours justice et réparation
~ Burkina Faso/Mali/Niger. Les annonces de retrait de la CPI représentent un recul préoccupant dans la lutte contre l’impunité dans le Sahel et dans le monde
~ Chine : Libérer une étudiante qui défend les droits des Tibétains
~ Peaux artificielles : comment reproduire la complexité de la peau humaine… jusqu’à son interaction avec le parfum
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter