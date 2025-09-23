Tolerance.ca
Québec solidaire souhaite que le Québec reconnaisse la Palestine

Québec solidaire -
Québec, le 22 septembre 2025 – Alors que le Canada, la France, le Royaume-Uni, le Portugal et l’Australie viennent tout juste de reconnaître l’État de Palestine aux Nations Unies, la porte-parole de Québec solidaire Ruba Ghazal appelle l’Assemblée nationale à poser un geste clair en ce sens également.
« Il est plus que temps que le Québec reconnaisse la Palestine et le droit du peuple palestinien à vivre en paix chez lui. C’est un un geste essentiel pour une solution à deux États et une première étape vers une paix durable dans la région. En tant que Québécoise d’origine palestinienne, je tends la main à mes collègues des autres partis, et j’espère sincèrement avoir leur appui pour ce geste symbolique puissant », a déclaré Mme Ghazal, qui déposera dans les prochaines semaines une motion demandant la reconnaissance de la Palestine.
« Ça fait des années que Québec solidaire milite pour la reconnaissance de la Palestine à l’international. Comme parti indépendantiste, c’est important d’être solidaire des peuples qui luttent pour leur souveraineté partout dans le monde. Avec ce qu’il se passe à Gaza depuis maintenant 2 ans, plus personne ne peut rester insensible, il faut agir. Au-delà de la symbolique de ce geste, le Canada doit absolument arrêter l’armement d’Israël et la CAQ doit fermer le Bureau du Québec à Tel Aviv », a ajouté Mme Ghazal.
En rappel, voici le texte d’une motion présentée le 29 mai 2024 par Québec solidaire, qui n’avait malheureusement pas obtenu l’appui de Coalition avenir Québec, ni du Parti libéral du Québec:
« Que l’Assemblée nationale exprime son appui à une résolution pacifique du conflit israélo-palestinien par la création de deux États distincts ; 
Que l’Assemblée nationale reconnaisse le droit inaliénable des peuples à disposer d’eux-mêmes ; 
Que l’Assemblée nationale constate que 145 des 193 États membres des Nations Unies ont désormais reconnu l’État palestinien ; 
Que l’Assemblée nationale demande au gouvernement du Québec de reconnaître officiellement l’État de Palestine. »


