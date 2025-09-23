Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Alors que la violence fait rage au Soudan, l'ONU lutte contre un autre fléau au Darfour : le choléra

Alors que la situation humanitaire et sécuritaire continue de se détériorer à El Fasher, au Darfour, les Nations Unies luttent contre une épidémie de choléra dans cette région de l'ouest du Soudan.


© Nations Unies
