Face à l’avalanche de violences en ligne envers les femmes, l’ONU appelle à réagir et protéger

Internet est devenu un terrain d'entraînement à la haine envers les femmes par le biais de la « machosphère », a averti mardi l’Ambassadrice mondiale de l'initiative Spotlight lors d’une réunion en marge du débat général de l'ONU à New York, appelant à la mise en place d'un cadre juridique qui réglemente Internet de toute urgence.



