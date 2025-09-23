À l’ONU, Lula et Trump ouvrent le bal, sur fond de tensions entre alliés sur Gaza et l’Ukraine

Le rideau s’est levé mardi à New York sur la grande messe diplomatique des Nations Unies. Dès les premiers discours de dirigeants à l’Assemblée générale, le ton a viré à l’affrontement : accusations croisées entre le Brésil et les États-Unis, divergences criantes sur Gaza et l’Ukraine. La scène multilatérale a étalé ses divisions au grand jour.



Lire l'article complet