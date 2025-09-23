Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Éthiopie : Nombreuses arrestations de journalistes et de professionnels des médias

par Human Rights Watch
Click to expand Image Divers journaux éthiopiens en langue amharique, ainsi que le journal The Reporter disponible en anglais, étaient visibles devant un kiosque dans le centre-ville d'Addis-Abeba, en Éthiopie, en novembre 2021.  © 2021 Eduardo Soteras (Nairobi) – Les forces de sécurité éthiopiennes ont arrêté arbitrairement plusieurs journalistes et professionnels des médias depuis août 2025, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Les autorités devraient cesser de harceler les journalistes indépendants et libérer immédiatement tous ceux qui sont détenus pour avoir exercé leur…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
