Israël-Palestine : le chef de l'ONU met en garde contre l’irréversible

Au lendemain d’un sommet international à New York, marqué par la reconnaissance de l’État de Palestine par plusieurs pays occidentaux, le chef de l'ONU a dénoncé la « souffrance humaine » à Gaza et l'« occupation illicite » israélienne en Cisjordanie, mettant un garde contre un point de non-retour dans le conflit israélo-palestinien.



