Observatoire des droits humains

Équateur. Des disparitions forcées commises par des soldats illustrent l’échec de la stratégie de sécurité

par Amnesty International
Un nouveau rapport d’Amnesty International révèle que la militarisation de la sécurité publique en Équateur a permis que des disparitions forcées soient perpétrées par les forces armées, laissant des familles entières dans l’incertitude et mettant en évidence l’échec des politiques de sécurité introduites par le président Daniel Noboa dans le cadre du « plan Fénix ».  Ce […] The post Équateur. Des disparitions forcées commises par des soldats illustrent l’échec de la stratégie de sécurité appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
