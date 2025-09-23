Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Chine. La journaliste Zhang Zhan de nouveau condamnée à une peine de prison pour des accusations sans fondement

par Amnesty International
En réaction aux informations selon lesquelles la journaliste chinoise Zhang Zhan a été reconnue coupable d’avoir « cherché à provoquer des conflits et troublé l’ordre public » et condamnée à quatre ans de prison, Sarah Brooks, directrice pour la Chine à Amnesty International, a déclaré : « Cette deuxième condamnation de Zhang Zhan trahit la priorité affichée par la […] The post Chine. La journaliste Zhang Zhan de nouveau condamnée à une peine de prison pour des accusations sans fondement appeared first on Amnesty International. ]]>


© Amnestie Internationale -
