Chine. La journaliste Zhang Zhan de nouveau condamnée à une peine de prison pour des accusations sans fondement

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles la journaliste chinoise Zhang Zhan a été reconnue coupable d’avoir « cherché à provoquer des conflits et troublé l’ordre public » et condamnée à quatre ans de prison, Sarah Brooks, directrice pour la Chine à Amnesty International, a déclaré : « Cette deuxième condamnation de Zhang Zhan trahit la priorité affichée par la […] The post Chine. La journaliste Zhang Zhan de nouveau condamnée à une peine de prison pour des accusations sans fondement appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet