Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Liban. Un an après l’intensification des attaques israéliennes, les victimes de crimes de guerre attendent toujours justice et réparation

par Amnesty International
Un an après l’intensification des attaques menées par l’armée israélienne au Liban, les victimes de violations du droit international attendent toujours d’obtenir justice et des réparations, le gouvernement libanais n’a toujours pas accordé à la Cour pénale internationale (CPI) la compétence nécessaire pour mener des enquêtes sur son territoire, et de nombreux habitant·e·s des villes […] The post Liban. Un an après l’intensification des attaques israéliennes, les victimes de crimes de guerre attendent toujours justice et réparation appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Israël-Palestine : le chef de l'ONU met en garde contre l’irréversible
~ Burkina Faso/Mali/Niger. Les annonces de retrait de la CPI représentent un recul préoccupant dans la lutte contre l’impunité dans le Sahel et dans le monde
~ Chine : Libérer une étudiante qui défend les droits des Tibétains
~ Peaux artificielles : comment reproduire la complexité de la peau humaine… jusqu’à son interaction avec le parfum
~ La rhétorique du sacrifice dans les discours politiques aux États-Unis
~ Pourquoi les fleurs du « phallus de titan » ont-elles une odeur si nauséabonde ?
~ Comment le Pacte vert est instrumentalisé par les populistes en Europe centrale et de l’Est
~ Cesser sa profession : le rôle de la mémoire dans la fin de la vie professionnelle
~ Penser le monde d’après : l’utopie de la « République de l’Économie sociale et solidaire »
~ Faut-il s’attendre à des gadgets dopés à l’IA dans le prochain James Bond ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter