Chine : Libérer une étudiante qui défend les droits des Tibétains

par Human Rights Watch

(Paris) - Les autorités chinoises devraient libérer immédiatement et sans condition Zhang Yadi, une défenseuse des droits des Tibétains qui étudiait précédemment en France, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Si elle est reconnue coupable en vertu de l’article 103(2) du Code pénal chinois, qui interdit d’« inciter autrui à diviser le pays et à saper l’unité nationale », elle risque jusqu’à 5 ans de prison, et jusqu’à 15 ans si elle est reconnue comme « meneuse » de telles activités. Click to expand Image Zhang Yadi. © ChineseYouthStand4Tibet…



Lire l'article complet